Колос – Шахтер: где и во сколько смотреть матч УПЛ

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос принимает донецкий Шахтер.
Когда начало. Матч чемпионата Украины в Ковалевке начнется в 17:00.
Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер идет на нашем сайте.
Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "Футбол 1".
Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор уверены, что "горняки" не должны испытать проблем в Ковалевке. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.
Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.
История встреч в Премьер-лиге:
- 2021. Колос – Шахтер – 0:0
- 2020. Шахтер – Колос – 3:1
- 2020. Шахтер – Колос – 2:0
- 2020. Колос – Шахтер – 0:1
- 2020. Колос – Шахтер – 3:4
- 2019. Шахтер – Колос – 6:0
В турнирной таблице команда Роберто Де Дзерби занимает второе место. Но если обыграет Колос, то сравняется с Динамо по очкам и выйдет в лидеры по дополнительным показателям.
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