7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Колос – Шахтер: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
7 ноября, 13:10
Поединок украинской Премьер-лиги состоится 7 ноября и начнется в 17:00, мы ведем онлайн-трансляцию матча Колос – Шахтер

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос принимает донецкий Шахтер.

Когда начало. Матч чемпионата Украины в Ковалевке начнется в 17:00.

Реклама

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер идет на нашем сайте.

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "Футбол 1".

Реклама

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор уверены, что "горняки" не должны испытать проблем в Ковалевке. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.

Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.

История встреч в Премьер-лиге:

Реклама
  • 2021. Колос – Шахтер – 0:0
  • 2020. Шахтер – Колос – 3:1
  • 2020. Шахтер – Колос – 2:0
  • 2020. Колос – Шахтер – 0:1
  • 2020. Колос – Шахтер – 3:4
  • 2019. Шахтер – Колос – 6:0

В турнирной таблице команда Роберто Де Дзерби занимает второе место. Но если обыграет Колос, то сравняется с Динамо по очкам и выйдет в лидеры по дополнительным показателям.

Читайте также: Динамо проиграло дома Ворскле