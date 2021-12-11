Коли Ломаченко поб'ється за титули: озвучені строки та суперник

Василь Ломаченко і його команда / Фото: Getty Images

Рано-вранці в неділю, 12 грудня, за київським часом Василь Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі у Нью-Йорку. Дивитись Ломаченко – Коммі онлайн можна у трансляції на нашому сайті.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

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Уперше в кар'єрі Вася проведе другий поспіль поєдинок без титулів на кону.

Коли ж чемпіонські пояси, втрачені Ломою рік тому у поєдинку з Теофімо Лопесом, до нього повернуться?

"Ломаченко перший у рейтингах WBC та WBO. Гадаю, його бій із чемпіоном легкої ваги Камбососом відбудеться. Джордж проведе добровільний захист, а потім може зустрітися з Ломаченком в Австралії. Я оптимістично налаштований щодо того, що наприкінці наступного року ми зробимо Ломаченку бій за титули чемпіона світу", – заявив Sky Sports промоутер Васі Боб Арум, який розраховує, що у разі перемоги над Коммі українець стане обов'язковим претендентом на титул.

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Утім, упоратися для початку з нокаутером Коммі на прізвисько Термінатор буде не таким уже й легким завданням. Як заявив непереможний українець Тарас Шелестюк, Ломаченко ризикує зламати об "дерев'яне" чоло ганця руку.