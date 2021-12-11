Когда Ломаченко подерется за титулы: озвучены сроки и соперник

Василий Ломаченко и его команда / Фото: Getty Images
Рано утром в воскресенье, 12 декабря, по киевскому времени Василий Ломаченко подерется с Ричардом Комми в Нью-Йорке. Смотреть Ломаченко – Комми онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
Ломаченко – Комми: где смотреть бой
Впервые в карьере Вася проведет второй кряду поединок без титулов на кону.
Когда же чемпионские пояса, потерянные Ломой год назад в поединке с Теофимо Лопесом, к нему вернутся?
"Ломаченко первый в рейтингах WBC и WBO. Думаю, его бой с чемпионом легкого веса Камбососом состоится. Джордж проведет добровольную защиту, а затем может встретиться с Ломаченко в Австралии. Я оптимистично настроен на счет того, что в конце следующего года мы сделаем Ломаченко бой за титулы чемпиона мира", – заявил Sky Sports промоутер Васи Боб Арум, рассчитывающий, что в случае победы над Комми украинец станет обязательным претендентом на титул.
Впрочем, справиться для начала с нокаутером Комми по прозвищу Терминатор будет не такой уж и легкой задачей. Как заявил непобедимый украинец Тарас Шелестюк, Ломаченко рискует сломать о "деревянный" лоб ганца руку.