Кличко відмовився від ролі лиходія у фільмі про Джеймса Бонда

Кличко міг знятися в "Джеймсі Бонді" / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз Кличко взяв участь у реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями". Але побачити на великих екранах українця ми могли набагато раніше.

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Так, Володимир зіграв епізодичні ролі у таких картинах, як "Одинадцять друзів Оушена", "Красавчик", "Красавчик 2" та "Кров'ю і потім: Анаболіки", але в "Джеймсі Бонді" йому пропонували набагато важливішу роль.

"Мене запитали через агентство, чи можу я взяти участь в електронному кастингу на роль лиходія з "Джеймса Бонда", оскільки вони шукали відповідного чоловіка. Моя дівчина на той час була актрисою (Хейден Панеттьєр – прим.) і підказала мені, як це краще зробити", – згадував Кличко.

Володимир Кличко та Хейден Панеттьєр / Фото: Getty Images

Допомога Хейден, очевидно, пішла на користь боксеру, адже незабаром його запросив до Лондона режисер Сем Мендес.

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Кличко знову повторив репліки з кастингу на камеру, що стало для Мендеса підтвердженням правильного вибору.

Режисер "бондіани" Сем Мендес / Фото: Getty Images

Проте Володимир змушений був відмовитися від участі у зйомках.

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"Я сказав Сему Мендесу, що виділю для зйомок чотири-шість тижнів, на що він відповів: "Ти що, божевільний? На зйомки йде шість місяців, тебе треба навчати – це величезне виробництво". Але це було в 2014 році, коли моя кар'єра була в самому розпалі, тому я сказав, що мені дуже шкода, але я маю відмовитися", – додав боксер.

Кличко відмовився від ролі, яка б могла стати вінцем кар'єри для будь-якого актора. Чи шкодує він про своє рішення?

"Так і ні, участь у "Джеймсі Бонді" – це, звісно, щось особливе, але тоді бокс був для мене надто важливим", – зізнався Кличко в інтерв'ю tvmovie.de.

Ймовірно, йдеться про фільм "007: Спектр". Роль головного лиходія дісталася Крістофу Вальцу, а антагоніста дрібніше зіграв колишній рестлер Дейв Батіста. Фільм у прокаті зібрав 880,6 млн. доларів.