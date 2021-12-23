Кличко отказался от роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Кличко мог сняться в "Джеймсе Бонде" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас Кличко принял участие в реалити-шоу "Погоня за знаменитостями", но увидеть на больших экранах украинца мы могли намного раньше.

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Да, Владимир сыграл эпизодические роли в таких картинах, как "Одиннадцать друзей Оушена", "Красавчик", "Красавчик 2" и "Кровью и потом: Анаболики", но в "Джеймсе Бонде" ему предлагали намного важнее роль.

"Меня спросили через агентство, могу ли я поучаствовать в электронном кастинге на роль злодея из "Джеймса Бонда", поскольку они искали подходящего мужчину. Моя девушка в то время была актрисой (Хейден Панеттьер – прим.) и дала мне подсказки, как это лучше сделать", – вспоминал Кличко.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / Фото: Getty Images

Помощь Хейден, очевидно, пошла на пользу боксеру, ведь вскоре он был приглашен в Лондон режиссером Сэмом Мендесом.

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Кличко снова повторил реплики из кастинга на камеру, что стало для Мендеса подтверждением правильного выбора.

Режиссер "бондианы" Сэм Мендес / Фото: Getty Images

Однако Владимир вынужден был отказаться от участия в сьемках.

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"Я сказал Сэму Мендесу, что выделю для сьемок четыре-шесть недель, на что он ответил: "Ты что, сумасшедший? На съемки уходит шесть месяцев, тебя нужно обучать – это огромное производство". Но это было в 2014 году, когда моя карьера была в самом разгаре, поэтому я сказал, что мне очень жаль, но я должен отказаться", – добавил боксер.

Кличко отказался от роли, которая могла бы стать венцом карьеры для любого актера. Жалеет ли он о своем решении?

"Да и нет, участие в "Джеймсе Бонде" – это, конечно, нечто особенное, но тогда бокс был для меня слишком важен", – признался Кличко в интервью tvmovie.de.

Вероятно, речь идет о фильме "007: Спектр". Роль главного злодея досталась Кристофу Вальцу, а антагониста помельче сыграл бывший рестлер Дейв Батиста. Фильм в прокате собрал 880,6 млн долларов.