Кличко не хоче бути тренером Усика: є дві причини

Віталій Кличко і Олександр Усик / Фото: Facebook
Віталій Кличко підтримував Олександра Усика в Лондоні, де той сенсаційно здолав Ентоні Джошуа в бою за пояси WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.
Однак, за словами мера Києва, про тандем Усик-боксер – Кличко-тренер уболівальникам і думати не варто.
ПРИЧИНА №1 – НЕМА ЧАСУ
"Бокс залишається в моєму серці. Старший син, йому вже 21, у мене запитує: "Тато, врешті-решт, можеш мені показати що-небудь, допомогти?" Я попрацював з ним тренером, не міг йому відмовити"
"Це благородна місія – бути тренером. Але у мене на себе немає часу", – розповів Віталій Кличко під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна
"Утім, я обіцяв, що Усик стане чемпіоном світу. І ми як промоутери (Усик на контракті з компанією братів Кличків K2 Promotions) зробили для цього все. Хоча це заслуга переважно Олександра..."
ПРИЧИНА №2 – НЕМА СЕНСУ
"Щоб я тренував Усика або дав йому майстер-клас? У Усика є команда. Зараз вкрай важливо не ламати конструкцію, яка привела його до успіху. Якщо все працює, міняти нічого не потрібно. Переконаний, команда, яка привела його до цього успіху, приведе його до успіху і в реванші", – додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера британця, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.
Хоча Віталій Кличко запевняє, що реванш Усик – Джошуа може відбутися і в Києві.
Поки ж Кличко-старший подарував Усику унікальний пояс.