Кличко не хочет быть тренером Усика: есть две причины

Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook
Виталий Кличко поддерживал Александра Усика в Лондоне, где тот сенсационно одолел Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Однако, по словам мэра Киева, о тандеме Усик-боксер – Кличко-тренер болельщикам и думать не стоит.
ПРИЧИНА №1 – НЕТ ВРЕМЕНИ
"Бокс остается в моем сердце. Старший сын, ему уже 21, у меня спрашивает: "Папа, в конце концов, можешь мне показать что-нибудь, помочь?" Я поработал с ним тренером, не мог ему отказать"
"Это благородная миссия – быть тренером. Но у меня на себя нет времени", - поведал Виталий Кличко в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина
"Впрочем, я обещал, что Усик станет чемпионом мира. И мы как промоутеры (Усик на контракте с компанией братьев Кличко K2 Promotions) сделали для этого все. Хотя это заслуга преимущественно Александра..."
ПРИЧИНА №2 – НЕТ СМЫСЛА
"Чтобы я тренировал Усика или дал ему мастер-класс? У Усика есть команда. Сейчас крайне важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Если все работает, менять ничего не нужно. Уверен, команда, которая привела его к этому успеху, приведет его к успеху и в реванше", – добавил Виталий Кличко.
Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера британца, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.
Хотя Виталий Кличко уверяет, что реванш Усик – Джошуа может состояться и в Киеве.
Пока же Кличко-старший подарил Усику уникальный пояс.