Катастрофа в Норвегії! Зоря провалила старт в Лізі конференцій

Зоря програла Буде-Глімт на старті Ліги конференцій / Фото: REUTERS

У першому таймі команди видали рівний футбол – однаково володіли м'ячем і завдали по шість ударів по воротах суперника. Єдина відмінність – норвежці двічі все-таки потрапили в створ, а наші тільки мазали. Ми проводили онлайн Буді-Глимт – Зоря .

Однак початок другого тайму обернувся для команди Віктора Скрипника катастрофою. Протягом двох хвилин луганчани пропустили два м'ячі!

Зоря побігла відіграватися, але в підсумку привезла собі найдурніший гол. Захисники почали перетасовуватися з воротарем замість того, щоб вибити м'яч. Господарі поля перехопили пас і швидко довели рахунок до разгромного.

Лише на останніх хвилинах Артему Громову вдалося забити гол престижу і трохи підсолодити поразку – 1:3.

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Поточний єврокубковий тиждень можна сміливо назвати провалом для України Тільки Динамо змогло розжитися очком в матчі проти Бенфіки. В середу Шахтар же сенсаційно програв Шерифу на виїзді в Лізі чемпіонів.

Наступний матч Зоря проведе проти італійської Роми Жозе Моурінью. Поєдинок відбудеться 30 вересня.