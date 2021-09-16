16 вересня 22:00
Буде-Глімт 3
Зоря 1
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Катастрофа в Норвегії! Зоря провалила старт в Лізі конференцій

Олександр Трикіша
16 вересня, 23:59
Зоря програла перший в історії матч для представників України в групі Ліги конференцій УЄФА. Доля зустрічі вирішилася на початку другого тайму

Зоря програла Буде-Глімт на старті Ліги конференцій / Фото: REUTERS

У першому таймі команди видали рівний футбол – однаково володіли м'ячем і завдали по шість ударів по воротах суперника. Єдина відмінність – норвежці двічі все-таки потрапили в створ, а наші тільки мазали. Ми проводили онлайн Буді-Глимт – Зоря .

Однак початок другого тайму обернувся для команди Віктора Скрипника катастрофою. Протягом двох хвилин луганчани пропустили два м'ячі!

Зоря побігла відіграватися, але в підсумку привезла собі найдурніший гол. Захисники почали перетасовуватися з воротарем замість того, щоб вибити м'яч. Господарі поля перехопили пас і швидко довели рахунок до разгромного.

Лише на останніх хвилинах Артему Громову вдалося забити гол престижу і трохи підсолодити поразку – 1:3.

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Поточний єврокубковий тиждень можна сміливо назвати провалом для України Тільки Динамо змогло розжитися очком в матчі проти Бенфіки. В середу Шахтар же сенсаційно програв Шерифу на виїзді в Лізі чемпіонів.

Наступний матч Зоря проведе проти італійської Роми Жозе Моурінью. Поєдинок відбудеться 30 вересня.

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