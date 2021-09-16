Катастрофа в Норвегии! Заря провалила старт в Лиге конференций

Заря проиграла Буде-Глимт в Лиге конференций / Фото: REUTERS

В первом тайме команды выдали ровный футбол – одинаково владели мячом и нанесли по шесть ударов по воротам соперника. Единственное отличие – норвежцы дважды все-таки попали в створ, а наши только мазали. Мы проводили онлайн Буде-Глимт – Заря.

Однако начало второго тайма обернулось для команды Виктора Скрипника катастрофой. В течение двух минут луганчане пропустили два мяча!

Заря побежала отыгрываться, но в итоге привезла себе глупейший гол. Защитники принялись перетасовываться с вратарем вместо того, чтобы выбить мяч. Хозяева поля перехватили пас и быстро довели счет до разгромного.

Лишь на последних минутах Артему Громову удалось забить гол престижа и немного подсластить поражение – 1:3

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Текущую еврокубковую неделю можно смело назвать провалом для Украины Только Динамо смогло разжиться очком в матче против Бенфики. В среду Шахтер же сенсационно проиграл Шерифу на выезде в Лиге чемпионов.

Следующий матч Заря проведет против итальянской Ромы Жозе Моуринью. Поединок пройдет 30 сентября.