Камбосос, тремти! Берінчик йде за титулами абсолюту

Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 грудня, український боксер Денис Беринчик у кривавій рубці здолав росіянина Ісу Чанієва і захистив пояс WBO International.

Що тепер чекає на 33-річного боксера, розповів промоутер Дениса Олександр Красюк.

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"Ніхто не розуміє. Ми йдемо за титулом чемпіона світу. Як це буде – не знаємо. Але точно йдемо за ним", – цитує Красюка xsport.

Нагадаємо, що бій Дениса Берінчика проти Іси Чинаєва тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110, 118:111.

На цей момент всі титули у легкій вазі знаходяться в руках Джорджа Камбососа.

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Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

На наступний поєдинок проти Камбососа претендують кілька потенційних суперників: Василь Ломаченко, Девін Хейні, Джервонта Девіс, Райан Гарсія.

Раніше Денис Берінчик заявив, що може наваяти кожному з топ-боксерів, у тому числі Джорджу Камбососу.

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Берінчик готовий "наваляти" Камбососу / Фото: Колаж: Сьогодні

У свою чергу, абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі ще не визначився, з ким проведе наступний поєдинок