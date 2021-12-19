Камбосос, трепещи! Беринчик идет за титулами абсолюта

Денис Беринчик поспорит за звание абсолюта с Джорджем Камбососом / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 декабря, украинский боксер Денис Беринчик в кровавой рубке одолел россиянина Ису Чаниева и защитил пояс WBO International.

Что теперь ждет 33-летнего боксера, рассказал промоутер Дениса Александр Красюк.

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"Никто не понимает. Мы идем за титулом чемпиона мира. Как это будет – не знаем. Но точно идем за ним", – цитирует Красюка xsport.

Напомним, что бой Дениса Беринчика против Исы Чинаева длился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.

На данный момент все титулы в легком весе находятся в руках Джорджа Камбососа.

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Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

На следующий поединок против Камбососа претендуют несколько потенциальных соперников: Василий Ломаченко, Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия.

Ранее Денис Беринчик заявил, что может навалять каждому из топ-боксеров, в том числе Джорджу Камбососу.

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Беринчик готов "навалять" Камбососу / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор еще не определился, с кем проведет следующий поединок.