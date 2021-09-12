Камбек на Сан-Сіро! Шева повернувся до Мілана

Шевченко знову на "Сан-Сіро" / Фото: Instagram

Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан у матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

За підтримки Шеви Мілан переміг 2:0.

При цьому самому Андрію Мілан на стадіоні зробив подарунок – нову особисту футболку клубу з номером "7" і прізвищем Shevchenko.

"Спасибі за цей особливий презент", – написав Шева у себе в Instagram.

Символічно, що рівно 22 роки тому, 12 вересня 1999 року, Шевченко відзначився голом у дебютному офіційному матчі на "Сан-Сіро", вразивши головою ворота Перуджі. "Россонері" виграли той поєдинок 3:1.

Офіційний Twitter Мілана не оминув увагою цю річницю, згадавши, як забив тоді українець.

Нагадаємо, ще перед Євро-2020 Шевченко заявляв, що хотів би очолити Мілан.

Але зараз у "россонері" все відмінно під керівництвом Стефано Піолі: 3 перемоги в 3 матчах на старті Серії А і лідерство в турнірній таблиці.

Утім, у коментарях до останнього посту Шеви в Instagram його фоловери не сумніваються – щойно справи у Піолі розладнаються, безробітний нині Шева буде першим претендентом на посаду головного тренера Мілана.

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До речі, перед візитом на "Сан-Сіро" Шева відвідав гонку Формули-1 в Монці, де зустрівся з Він Дизелем, Франческо Тотті, Усейном Болтом і екс-тренером Ювентуса Андреа Пірло.