12 сентября 14:00 Видео
Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00 Видео
Колос 1
Мариуполь 3
12 сентября 19:30 Видео
Ворскла 2
Десна 2
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Камбек на Сан-Сиро! Шева вернулся в Милан

Олег Люлька
12 сентября, 22:22
Пока что – в качестве почетного гостя, но уже вскоре бывшему тренеру сборной Украины прочат пост наставника "россонери"

Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игроцкие годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

При поддержке Шевы Милан победил 2:0.

При этом самому Андрею Милан на стадионе сделал подарок – новую личную футболку клуба с номером "7" и фамилией Shevchenko.

"Спасибо за этот особенный презент", – написал Шева у себя в Instagram.

Символично, что ровно 22 года назад, 12 сентября 1999 года, Шевченко отличился голом в дебютном официальном матче на "Сан-Сиро", поразив головой ворота Перуджи. "Россонери" выиграли тот поединок 3:1.

Официальный Twitter Милана не прошел мимо этой годовщины, вспомнив, как забил тогда украинец.

Напомним, еще перед Евро-2020 Шевченко заявлял, что хотел бы возглавить Милан.

Но сейчас у "россонери" все отлично под руководством Стефано Пиоли: 3 победы в 3 матчах на старте Серии А и лидерство в турнирной таблице.

Впрочем, в комментариях к последнему посту Шевы в Instagram его фолловеры не сомневаются, что как только дела у Пиоли разладятся, безработный ныне Шева будет первым претендентом на пост главного тренера Милана.

Читайте также: Новый вызов для Шевченко! Он будет работать клюшкой с Гарри Реднаппом

Кстати, перед визитом на "Сан-Сиро" Шева посетил гонку Формулы-1 в Монце, где повстречался с Вин Дизелем, Франческо Тотти, Усейном Болтом и экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло.

Реклама