Новий виклик для Шевченка! Він буде працювати з Гаррі Реднаппом

В Англії проходить турнір з гольфу для селебритіз, де в одній команді грають зірки світового футболу – Андрій Шевченко, Гаррі Реднапп і Пол Інс

Колишні тренери зіграють разом в гольф

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко відклав убік футбольні конспекти і взяв до рук ключку для гольфу.

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У ці дні в Англії проходить престижний турнір з гольфу. Паралельно з професіоналами організатори влаштували командні розбірки для селебритіз. У кожну команду увійшло по одному профі й три аматори. Футбольне тріо Андрій Шевченко – Гаррі Реднапп – Пол Інс укомплектував професіонал Лорі Кантер.

Гаррі Реднапп – відомий у минулому англійський футболіст і футбольний тренер. Батько колишнього півзахисника і капітана Ліверпуля Джеймі Реднаппа і дядько колишнього півзахисника Челсі Френка Лемпарда.

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Раніше Реднапп тренував такі клуби, як Вест Гем і Тоттенгем. А після Євро-2012 дуже хотів очолити збірну України.

"Це фантастична робота, – говорив тоді Реднапп. – Я дізнався про цю пропозицію кілька тижнів тому, коли українська сторона зв'язалася з моїми представниками. Я налаштований серйозно щодо цієї можливості".

Однак тоді національну команду очолив Михайло Фоменко.

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Пол Інс завершив кар'єру в 2007 році. У його послужному списку виступи за Вест Гем, Манчестер Юнайтед, Інтер, Ліверпуль. Два чемпіонські титули в Англії і перемога в Кубку кубків.

Нагадаємо, що зі збірною України Андрій Шевченко дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, після чого з ним не продовжили контракт. "Кожну другу гру провалювалися": Павелко натякнув, чому не продовжив контракт з Шевченком.