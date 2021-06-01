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Андрій Шевченко зізнався, яка в нього мета після виступу збірної України на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 00:05
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44-річний тренер хоче згодом очолити Мілан, але поки зосереджений на поїздці національної команди на чемпіонат Європи
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

У суботу головний тренер нашої футбольної збірної Андрій Шевченко побував у Португалії на фіналі Ліги чемпіонів. За час перебування за кордоном фахівець встиг дати інтерв'ю, в якому торкнувся свого майбутнього. В понеділок Шевченко повернувся в збірну і привітав іменинника – вже без приколів.

Слова Андрія Миколайовича наводить сайт TuttoMercatoWeb.

Зокрема, він зізнався, що хоче тренувати Мілан:

"Це одна з моїх цілей. Але зараз я зосереджений на роботі в збірній України. Ми створили хорошу команду і хочемо добитися високих результатів. Після цього я хотів би працювати на клубному рівні. Це буде ще одним кроком у моїй кар'єрі. Мілан завжди в моєму серці , а Італія стала для мене другою батьківщиною. Так, я хотів би тренувати там".

Також наставник оцінив шанси своїх підопічних на Євро-2020:

"У нашій групі зібралися пристойні команди. Австрія і Північна Македонія – хороші суперники, але фаворит – Нідерланди. А взагалі зараз немає команд, з якими легко грати. Ми будемо виступати далеко від дому, а ось Нідерланди в Амстердамі підтримуватимуть уболівальники. Для збірної України гарним результатом буде вихід із групи".

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