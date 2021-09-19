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2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Як жіночі груди! Аж спітнів: українець, що кинув Росію, покинув землю

Андрій Трофімов
19 вересня, 16:27
Скандальний український боксер в проміжку між боями випробував себе в ролі льотчика

Редкач за штурвалом літака / Фото: Instagram

35-річний український боксер Іван Редкач, який давно живе в США, освоїв нову справу – пілотування літака. І вже спробував сили на практиці.

Редкач, сидячи за штурвалом повітряного транспортного засобу, покатав на літаку свого сина над Каліфорнією. Поруч з ними в польоті був інструктор.

"Отримав права, тест здав! Штурвал тримав, як уперше жіночі груди, аж спітнів. Наступного разу я буду літати на своєму літаку, в Гранд-Каньйоні", – написав Редкач в Instagram.

Нагадаємо, днями 35-річний Іван Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії про зміну громадянства. Нібито йому запропонували за це 500 тисяч доларів.

Пізніше боксер сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію РФ. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – написав тоді Редкач.

Однак підсумком цієї саги стало повідомлення від Редкача про те, що він таки залишається українцем і не відмовиться від українського паспорта за жодні спокуси.

Іван Редкач і його дружина Анна / Фото: Instagram

Редкач з українським паспортом / Фото: Instagram

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