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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Как женская грудь! Аж вспотел: украинец, кинувший Россию, покинул землю

Андрей Трофимов
19 сентября, 16:27
Скандальный украинский боксер в промежутке между боями испытал себя в роли летчика

Редкач за штурвалом самолета / Фото: Instagram

35-летний украинский боксер Иван Редкач, давно проживающий в США, освоил новое дело – пилотирование самолета. И уже попробовал силы на практике.

Редкач, сидя за штурвалом воздушного транспортного средства, прокатил на самолете своего сына над Калифорнией. Рядом с ними в полете находился инструктор.

"Получил права, тест сдал! Штурвал держал, как первый раз женскую грудь, аж вспотел. Следующий раз я буду летать на своем самолете, в Гранд-Каньоне", – написал Редкач в Instagram.

Напомним, на днях 35-летний Иван Редкач признался, что получил предложение от России о смене гражданства. Якобы ему предложили за это 500 тысяч долларов.

Позже боксер сфотографировался с чеком, намекая на то, что принял предложение РФ. "Чек получил, а вот паспорт жду", – написал тогда Редкач.

Однако итогом этой саги стало сообщение от Редкача о том, что он таки остается украинцем и не откажется от украинского паспорта ни за какие соблазны.

Иван Редкач и его жена Анна / Фото: Instagram

Редкач с украинским паспортом / Фото: Instagram

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