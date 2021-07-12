Били фанатів ногами в коридорах стадіону: вболівальники Англії буянили на "Уемблі"

Перед фінальним матчем Євро-2020 на арені в Лондоні відбулися масові зіткнення між уболівальниками – фанати збірної Англії нападали на людей в коридорах стадіону

Англійські фанати під час фіналу чемпіонату Європи-2020 / Фото: Reuters

Під час фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії з'явилося відео жорстокої бійки за участю англійських уболівальників у підтрибунному приміщенні стадіону "Уемблі" в Лондоні. Фанати нападали на глядачів у коридорах між секторами. Нагадаємо, що Італія виграла Євро-2020 в серії пенальті після 1:1 в основний час і овертайм.

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Спочатку було незрозуміло, чи били англійські фанати саме італійських уболівальників. На відео тільки видно, як уболівальники в кольорах збірної Англії атакують чоловіків у синіх футболках. Крім того, один із фанатів ударив підлітка, а хлопця азіатської зовнішності били ногами, в тому числі по голові, відразу кілька людей.

Але, як під роликом пояснив один із користувачів Twitter, англійці таким чином намагалися зупинити фанатів, які незаконно увірвалися на стадіон. А безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020. Вони перестрибували через огорожі, зносили паркани і стикалися зі співробітниками стадіону і поліцією.

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 в Лондоні.