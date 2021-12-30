Через російський коронавірус: скасували чемпіонат світу з хокею

Турнір планують провести влітку / Фото: Getty Images

Молодіжний чемпіонат світу з хокею в канадському Едмонтоні достроково завершено.

Таке рішення ухвалили після того, як у трьох матчах групового етапу збірним Росії, Чехії та США присудили технічні поразки через випадки зараження коронавірусом у їхніх складах.

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Останньою була технічна поразка Росії у зустрічі зі Словаччиною.

У збірній США два хокеїсти здали позитивні тести на коронавірус, у Росії та Чехії – по одному гравцю.

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Як заявив президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф, можливо, турнір проведуть у червні або "колись улітку" 2022 року.

"Уже проведені матчі будуть переграні. Знову ж таки, турнір безперечно треба проводити в Канаді, у них є право на цей турнір. Поки не впевнений, в Едмонтоні чи іншому місті. Непросто зупинити таке змагання з урахуванням телебачення, всіх вкладених грошей. Ми маємо дати їм шанс", – сказав Тардіф.

Раніше ми писали, що Росії зарахували найдивніший гол в історії ЧС. Таке могло бути лише у дворі.

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Також ми розповідали, що у Швейцарії хокеїсти провалилися під кригу під час матчу і мало не потонули.