29 декабря 21:30
Челси 1
Брайтон 1
29 декабря 22:15
Брентфорд 0
Манчестер Сити 1
30 декабря 23:00
Порту --
Бенфика --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 2022 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 2022 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 2022 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 2022 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Из-за российского коронавируса: отменили чемпионат мира по хоккею

Андрей Трофимов
30 декабря, 08:52
Международная федерация хоккея остановила проведение молодежного мирового первенства, проходящего в Канаде. Его планируют переиграть летом

Турнир планируют провести летом / Фото: Getty Images

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадском Эдмонтоне досрочно завершен.

Такое решение было принято после того, как в трех матчах группового этапа сборным России, Чехии и США присудили технические поражения из-за случаев заражения коронавирусом в их составах.

Реклама

Последним было техническое поражение России во встрече со Словакией.

В сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

Реклама

Как заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, возможно, турнир будет проведен в июне или "когда-нибудь летом" 2022 года.

"Уже проведенные матчи будут переиграны. Опять же, турнир определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс", – сказал Тардиф.

Ранее мы писали, что России засчитали самый странный гол в истории ЧМ. Такое могло быть только во дворе.

Реклама

Также мы рассказывали, что в Швейцарии хоккеисты провалились под лед во время матча и едва не утонули.