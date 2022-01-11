Історія однієї фотографії. Що зробив Мухаммед Алі, коли The Beatles назвали його тупим

Мухаммед Алі і The Beatles / Фото: Getty Images

Ліверпульська четвірка гостювала в США і для підвищення своєї популярності планувала зустрітися з чемпіоном світу Сонні Лістоном.

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Боксер брутально відмовив їм у зустрічі, тому музикантам довелося звернутися до його суперника, маловідомого 22-річного Кассіуса Клея.

Через деякий час Клей нокаутує Лістона (двічі), а трохи згодом змінить ім'я на Мухаммед Алі.

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Втім, спочатку зустріч справила на музикантів погане враження. Насамперед, тому що боксера довелося чекати. "Бітли" лаялися і хотіли покинути спортзал, але їх зачинили у кімнаті та не випускали.

А потім у дверях з'явився Алі… Високий атлетичний хлопець у боксерських трусах змусив гостей відкрити рот від подиву.

Мухаммед Алі вперше зустрівся із The Beatles. Фото: Getty Images

"Привіт, Beatles! Ми маємо зробити кілька роуд-шоу разом. Ми розбагатіємо!", – одразу ж видав Алі та розтопив лід між присутніми.

Цікаво, що боксер і сам не знав, хто перед ним стоїть і пізніше навіть питав у місцевого журналіста, що це за "маленькі ніжинки" до нього приходили.

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Після швидкого знайомства музиканти зробили кілька фото з Алі. Найвідоміше з них – боксер завдає удару в голову Джорджу Гаррісону, а решта учасників гурту падає, як доміно.

Те саме знамените фото з Алі та The Beatles. Фото: The Getty Images

В якийсь момент Алі сказав The Beatles: "Ви не такі дурні, як здається!" На що Леннон несподівано відповів: "Ні. А ось ти так!" Після короткого мовчання всі присутні вибухнули сміхом.

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