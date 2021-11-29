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Діарея звалила зірку боксу: розкрито таємницю самого скандального бою в історії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 12:10
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Розгадка таємниці знаменитого боксерського поєдинку може виявитися несподіваною, ніж ви думали. Версії про те, що сталося в битві Алі – Лістон, з'являються досі
Мухаммед Алі нокаутував Сонні Лістона в першому раунді
Мухаммед Алі нокаутував Сонні Лістона в першому раунді / Фото: Getty Images

У лютому 1964 молодий Алі переміг Лістона і відібрав у нього чемпіонський пояс, а через рік відбувся скандальний реванш.

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Алі нокаутував Лістона вже в першому раунді "Примарним ударом". Саме так назвали удар Мухамеда, адже ніхто до ладу і не зрозумів, чому Сонні опинився на канвасі.

Навіть сам Алі був у гніві від цієї ситуації та закликав Лістона піднятися на ноги. Цей епізод зображений на знаменитому фото.

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Мухаммед Алі – Сонні Лістон. Легендарний бій 1965 року
Мухаммед Алі – Сонні Лістон. Легендарний бій 1965 року / Фото: Getty Images

Що ж спричинило швидку поразку Лістона? За понад 50 років скандальний поєдинок обріс міфами та різними теоріями змови.

За однією з версій, Лістон, який раніше сидів у в'язниці і водився з гангстерами, був пов'язаний з мафією, яка поставила на дві перемоги Алі. Не дарма ж після другого бою Лістон навіть змушений був на якийсь час покинути США.

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Друга говорить, що Лістон отримав погрози з боку організації "Нація Ісламу". Алі незадовго до бою став мусульманином, тому представники організації розшукали Сонні та попередили боксера, що у разі перемоги на нього чекає смерть.

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Однак найнеймовірнішу версію висунула колишня дружина Сонні Лістона Джеральдін. Її озвучив автор біографічної книги про Мухаммеда Алі Джонатан Ейг в ефірі The Ryen Russillo Podcast.

"Він спеціально впав. Навіть те, як він катався канвасом, виглядало дуже поганою акторською грою. Так що я думаю, що він злив цей бій, але це лише моє припущення. Я так і не зміг цього довести.

Найкращим доказом, який я знайшов, було інтерв'ю, яке ніколи не транслювалося – телеінтерв'ю з дружиною Лістона, де вона сказала, що у нього була діарея, і як тільки він вийшов на ринг, він сказав: "Я повинен закінчити це якнайшвидше", – повідомив Ейг.

Ейг додав, що ця теорія не така крута, як убивці "Наці Ісламу" або мафія, але ця версія найбільше близька до правди.

Втім, істину ми не дізнаємося ніколи, адже й сам боксер помер за таємничих обставин у 38-річному віці. Це ще одна таємниця боксерського світу. Можливо, вони між собою взаємопов'язані.

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