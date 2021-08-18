19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Інгулець – Динамо: у скільки матч і де дивитися

Любомир Луканюк
18 серпня, 13:53
Поєдинок четвертого туру української Прем'єр-ліги відбудеться в середу, 18 серпня, на стадіоні імені Валерія Лобановського

Інгулець - Динамо. Матч пройде в Києві / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні буде поставлено крапку в четвертому турі чемпіонату України по футболу. У Києві Інгулець приймає Динамо. Так домовилися команди.

Коли початок матчу Інгулець – Динамо. Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського прозвучить о 19:30.

Де дивитися матч Інгулець – Динамо. Пряма трансляція зустрічі на телеканалі "Футбол 1". Гру також можна подивитися в інтернеті на платформі oll.tv. На нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція матчу Інгулець – Динамо з відео повторами голів.

Хто фаворит. У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.

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Турнірна таблиця

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