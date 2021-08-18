19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Ингулец – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Любомир Луканюк
18 августа, 13:53
Поединок четвертого тура украинской Премьер-лиги состоится в среду, 18 августа, на стадионе имени Валерия Лобановского

Ингулец - Динамо. Мат пройдет в Киеве / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня будет поставлена точка в четвертом туре чемпионата Украины по футболу. В Киеве Ингулец принимает Динамо. Так договорились команды.

Когда начало матча Ингулец – Динамо. Стартовый свисток на стадионе имени Валерия Лобановского прозвучит в 19:30.

Где смотреть матч Ингулец – Динамо. Прямая трансляция встречи на телеканале "Футбол 1". Игру также можно посмотреть в интернете на платформе oll.tv. На нашем сайте будет текстовая онлайн-трансляция матча Ингулец – Динамо с видео повторами голов.

Кто фаворит. В букмекерских конторах коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.

Реклама

Читайте также: Судейский разбор 4-го тура УПЛ. Непростой поединок для Монзуль и матчи без VAR

Турнирная таблица

Реклама