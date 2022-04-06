Їм не місце у збірній України. Міністр спорту розповів про долю натуралізованих росіян

Спортсменам без громадянської позиції не місце у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку військової агресії російської воєнщини група спортсменів, яких натуралізували для виступів за збірну України, опинилися на території країни-агресора. За весь час війни вони жодного разу публічно не засудили дії Росії проти України.

Свою думку щодо цих спортсменів висловив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце у збірній команді України. Якщо вони не висловлюють жодних своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а перебувають на території країни-агресора, то їм тут не місце. І після закінчення війни ми над цим питанням працюватимемо", – сказав Гутцайт в інтерв'ю XSPORT.

Вадим Гутцайт / Фото: НОК України

Нагадаємо, днями виник скандал навколо екс-росіянок, які виступали у збірній України з біатлону.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак спробував вигородити екс-росіянок, заявивши, що ті застрягли у Мордорі до початку військових дій.

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На цю заяву Бринзака відреагував капітан збірної України з біатлону. Дмитро Підручний, звинувативши президента ФБУ у брехні.

А українська біатлоністка Христина Ковальова стверджує, що Володимир Бринзак особисто вивіз "легіонерів" до Росії у перший день війни.

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