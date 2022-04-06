Им не место в сборной Украины. Министр спорта рассказал о судьбе натурализованных россиян

Спортсменам без гражданской позиции не место в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала военной агрессии российской военщины группа спортсменов, которых натурализовали для выступлений за сборную Украины оказались на территории страны-агрессора. За все время войны они ни разу публично не осудили действия России против Украины.

Свое мнение по поводу этих спортсменов высказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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"Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной команде Украины. Если они не выражают никаких своих гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, то им не место здесь. И после окончания войны мы над этим вопросом будем работать", – сказал Гутцайт в интервью XSPORT.

Вадим Гутцайт / Фото: НОК Украины

Напомним, на днях возник скандал вокруг экс-россиянок, которые выступали в сборной Украины по биатлону.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак попытался выгородить экс-россиянок, заявив, что те застряли в Мордоре до начала военных действий.

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В России за поддержку Украины можно сесть в тюрьму на 15 лет / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

На это заявление Брынзака отреагировал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, обвинив президента ФБУ во лжи.

А украинская биатлонистка Кристина Ковалева утверждает, что Владимир Брынзак лично вывез "легионеров" в Россию в первый день войны.

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