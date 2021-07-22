Гравець Реала отримав страшну травму на старті Олімпіади-2020

Гравець Реала Дані Себальос отримав страшну травму в стартовому матчі за збірну Іспанії на Олімпіаді-2020. Інцидент трапився в першому таймі зустрічі з Єгиптом

Дані Себальос отримав травму на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Незадовго до перерви єгипетський футболіст Тахер Мохамед грубо порушив правила проти іспанця, наступивши йому на гомілку. Себальос довго корчився від болю, але все ж після допомоги медиків зміг самостійно покинути поле.

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Проте, на його лівій нозі утворилася жахлива гематома, яка змусила понервувати керівництво збірної і клубу. Ймовірно, на цьому виступ Себальоса на Олімпійських іграх завершиться. До слова, сам поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Раніше ми писали, що директор церемонії відкриття ОІ-2020 звільнений зі скандалом. Відомий японський комік Кентаро Кобаясі втратив роботу на Іграх-2020 через свій стендап-виступ з жартом про Голокост.

Також повідомлялося, що Крим відрізали від України – скандал на Олімпіаді. Офіційний сайт Олімпійських ігор, які відкриються в п'ятницю в Токіо, неправильно зобразив кордону нашої держави, відокремивши від нього Крим.