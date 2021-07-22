Игрок Реала получил жуткую травму на старте Олимпиады-2020

Игрок Реала Дани Себальос получил жуткую травму в стартовом матче за сборную Испании на Олимпиаде-2020. Инцидент случился в первом тайме встречи с Египтом

Дани Себальос получил травму на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Незадолго до перерыва египетский футболист Тахер Мохамед грубо нарушил правила против испанца, наступив ему на лодыжку. Себальос долго корчился от боли, но все же после помощи медиков смог самостоятельно покинуть поле.

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Тем не менее на его левой ноге образовалась ужасная гематома, заставившая понервничать руководство сборной и клуба. Вероятно, на этом выступление Себальоса на Олимпийских играх завершится. К слову, сам поединок завершился нулевой ничьей.

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