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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Хотів потрапити до історії. Росіянин назвав причину обіймів із Абраменком на Олімпіаді

Сергій Шаховець
18 лютого, 19:48
Обіймашки українського медаліста Олександра Абраменка та представника команди РОК Іллі Бурова стали темою номер один для обговорення

Росіянин Буров та українець Абраменко / Фото: Reuters

Фристайліст Олександр Абраменко завоював єдину медаль України на Олімпійських іграх у Пекіні. Все б нічого, якби не опинився поруч російський спортсмен, який зі спини обійняв українця.

Як і слід було очікувати, провокація була ініціативою росіянина, хоча Абраменко попереджав Бурова бути "акуратнішим".

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"Через чотири роки історія знову в топі, так що все добре – нас запам'ятають, ми в історії.

Як і тоді, можу сказати, що спорт – поза політикою. Головне – дружба, а політики нехай між собою розбираються та у спорт не лізуть.

Ми обговорювали цей момент, він не говорив, щоб я до нього не підходив, але просив бути акуратнішим. Але як я міг не привітати друга? Отже, все нормально", – цитує Бурова ТАРС.

Зазначимо, що глава Федерації фрістайлу Росії Олексій Курашов заявив, що друге місце у змаганнях мало дістатись Іллі Бурову з РОК, а не українцю Олександру Абраменку. От і вся ціна слів про дружбу.

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Нагадаємо, перед Іграми у Пекіні Міністерство спорту України дало нашим спортсменам антиросійські рекомендації.

"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт.

Втім, прапора Росії у Пекіні-2022 і ні – за махінації з допінгом спортсмени цієї країни виступають на Іграх у Китаї без прапора, гімну та навіть назви своєї країни під абревіатурою РОК – Російський олімпійський комітет.