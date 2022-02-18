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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Хотел попасть в историю. Россиянин назвал причину объятий с Абраменко на Олимпиаде

Сергей Шаховец
18 февраля, 19:48
Обнимашки украинского медалиста Александра Абраменко и представителя команды РОК Ильи Бурова стали темой номер один для обсуждения

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Reuters

Фристайлист Александр Абраменко завоевал единственную медаль Украины на Олимпийских играх в Пекине. Все бы ничего, не очутись рядом российский спортсмен, который со спины заключил в объятия украинца.

Как и следовало ожидать, провокация была инициативой россиянина, хотя Абраменко предупреждал Бурова быть "поаккуратней".

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"Через четыре года история снова в топе, так что все хорошо – нас запомнят, мы в истории.

Как и тогда, могу сказать, что спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут.

Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально", – цитирует Бурова ТАСС.

Отметим, что глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что второе место в соревнованиях должно было достаться Илье Бурову из РОК, а не украинцу Александру Абраменко. Вот и вся цена словам о дружбе.

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Напомним, перед Играми в Пекине Министерство спорта Украины дало нашим спортсменам антироссийские рекомендации.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт.

Впрочем, флага России в Пекине-2022 и нет – за махинации с допингом спортсмены этой страны выступают на Играх в Китае без флага, гимна и даже названия своей страны, под аббревиатурой РОК – Российский олимпийский комитет.