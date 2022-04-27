Голанд приїде до Києва? Суркіс запросив німців до столиці України

Ігор Суркіс чекає на Боруссію Дортмунд у Києві

Вчора Динамо зіграло благодійний матч проти Боруссії Дортмунд. Команда Мірчі Луческу зуміла переграти віцечемпіона Німеччини у результативній зустрічі.

Поєдинок відвідало чимало українців, а також президент Динамо Ігор Суркіс разом зі своїм братом Григорієм. Після зустрічі Ігор Михайлович відзначив підтримку на трибунах та запросив "джмелів" до Києва.

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"Після перемоги України в цій війні ми хочемо бачити Боруссію в Києві. Наші вболівальники висловлять свою повагу та захоплення цим клубом, який простяг руку допомоги українцям".

Зазначимо, що на Сигнал Ідуна Парк зібралося 35 тисяч глядачів. Це дозволило Динамо заробити понад 400 тисяч євро. Кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від війни проти Росії.

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Наступний благодійний матч відбудеться вже завтра, 28 квітня. Динамо зіграє зі своїми тезками із Загреба на стадіоні "Максимір" у столиці Хорватії.