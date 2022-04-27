Холанд приедет в Киев? Суркис пригласил немцев в столицу Украины

Игорь Суркис ждет Боруссию Дортмунд в Киеве

Вчера Динамо сыграло благотворительный матч против Боруссии Дортмунд. Команда Мирчи Луческу сумела переиграть вице-чемпиона Германии в результативной встрече.

Поединок посетило немало украинцев, а также президент Динамо Игорь Суркис вместе со своим братом Григорием. После встречи Игорь Михайлович отметил поддержку на трибунах и пригласил "шмелей" в Киев.

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"После победы Украины в этой войне мы хотим видеть Боруссию в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам".

Отметим, что на "Сигнал Идуна Парк" собралось 35 тысяч зрителей. Это позволило Динамо заработать более 400 тысяч евро. Средства пойдут на помощь украинцам, которые пострадали от войны против России.

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Следующий благотворительный матч состоится уже завтра, 28 апреля. Динамо сразится со своими тезками из Загреба на стадионе "Максимир" в столице Хорватии.