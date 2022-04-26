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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ванат крутіший за Холанд! Динамо б'є Боруссію Дортмунд у феєричному матчі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 квітня, 22:21
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Команда Мірчі Луческу порадувала українських уболівальників у Німеччині та змогла здобути гору над віце-чемпіоном Німеччини
Динамо та Боруссія зіграли у благодійному матчі
Динамо та Боруссія зіграли у благодійному матчі

Сьогодні Динамо провело четвертий благодійний поєдинок у рамках турів Match For Peace. Суперником команди Мірчі Луческу стала дортмундська Боруссія.

Цей матч очікувався найважчим для Динамо, адже протистояти доводилося віце-чемпіону Німеччини. Втім, кияни зуміли порадувати своїх уболівальників та показати яскраву гру.

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Вже на 4 хвилині Холанд допоміг молодому Байноу-Гіттенсу відкрити рахунок, вивівши його віч-на-віч з Бущаном. Втім, Ерлінг пробув на полі лише 30 хвилин. На цей час кияни не лише відігралися, а й вийшли вперед.

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Спочатку Буяльський гарним "черпачком" перекинув Хітца, а лише за дві хвилини Віталій допоміг відзначитися молодому Ванату, якому "влаштував побачення" з воротарем Борусcії. Більше того, Динамо могло значно впевненіше вести в рахунку.

Погранчич необдумано збив у своєму штрафному майданчику Довбика, проте Шапаренко не зміг переграти Хітца. І все ж таки на перерву кияни пішли з перевагою у два голи.

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Все той же Ванат скористався пасом Сидорчука та оформив дубль. Тренер Боруссії зняв багатьох гравців основи у перерві. Як наслідок, резервісти почали показувати свій рівень.

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На 54 хвилині дортмундці здобули право на пенальті, проте Бущан потягнув удар Реньєра. Втім, уже за 10 хвилин німці скоротили відставання в рахунку. Захисник Роте вдало замкнув подачу з флангу.

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Боруссія давила до кінця гри, сподіваючись вирвати нічию, але Динамо свого не віддало. Команда Мірчі Луческу не лише здобула третю перемогу у чотирьох іграх туру, а ще й порадувала численних українських уболівальників, які зібралися на "Сигнал Ідуна Парк".

До слова, на матч було продано 35 тисяч квитків. Це допомогло Динамо зібрати 400 тисяч євро, які підуть на потреби громадян, які постраждали від війни проти Росії.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД – ДИНАМО 2:3
Голи: Бейлоу-Гіттенс, 4, Роте, 65 – Буяльський, 9, Ванат, 11, Ванат, 35
Нереалізовані пенальті: Реньєр, 54 – Шапаренко, 17

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