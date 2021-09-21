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Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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Хокеїстка величезними грудьми приваблює фанів на матчі. Від її гарячих фото може розтанути лід

Андрій Трофімов
21 вересня, 23:58
Канадський воротар Мікайла Демайтер під час карантину почала працювати моделлю і вельми успішно. У соцмережах на неї підписалося близько мільйона людей

Мікайла Демайтер - воротар жіночої хокейної команди

Найбільш сексуальна хокеїстка світу Мікайла Демайтер напередодні зимового сезону вирішила популяризувати свій вид спорту.

Дівчина вийшла на лід у короткому топі, який ледве вмістив груди.

"Якщо раніше ти не любив хокей, ти безумовно полюбиш його зараз", – написала Микайла в Instagram.

Нагадаємо, Мікайла у регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і піти в моделі.

І досягла успіху. На її сторінку в Instagram вже підписалися майже мільйон людей. І навряд чи пошкодували. Зацініть ці гарячі знімки.

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