Хокеїстка величезними грудьми приваблює фанів на матчі. Від її гарячих фото може розтанути лід

Мікайла Демайтер - воротар жіночої хокейної команди

Найбільш сексуальна хокеїстка світу Мікайла Демайтер напередодні зимового сезону вирішила популяризувати свій вид спорту.

Дівчина вийшла на лід у короткому топі, який ледве вмістив груди.

"Якщо раніше ти не любив хокей, ти безумовно полюбиш його зараз", – написала Микайла в Instagram.

Нагадаємо, Мікайла у регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і піти в моделі.

І досягла успіху. На її сторінку в Instagram вже підписалися майже мільйон людей. І навряд чи пошкодували. Зацініть ці гарячі знімки.

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