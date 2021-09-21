Хоккеистка огромной грудью завлекает фанов на матчи. От ее горячих фото может растаять лед

Микайла Демайтер - вратарь женской хоккейной команды
Cамая сексуальная хоккеистка мира Микайла Демайтер накануне зимнего сезона решила популяризировать свой вид спорта.
Девушка вышла на лед в коротком топе, который едва вместил грудь.
"Если раньше ты не любил хоккей, ты определенно полюбишь его сейчас", – написала Микайла в Instagram.
Напомним, Микайла в регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.
И очень преуспела. На ее страницу в Instagram уже подписались почти миллион человек. И вряд ли пожалели. Зацените эти горячие снимки.
Читайте также:
- Снова за свое. Бесстыдница из ММА соблазняет мужчин
- Украинка из UFC сцепилась с военным из РФ из-за бюста
- Держитесь крепче за джойстики, а то расплавятся! Жаркие фото аппетитной стримерши CS:GO
- Вот это была бы пара! Что мешает отношениям Беленюка и Белодед
- Просто бомба: Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает