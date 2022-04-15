Хейтер Усика знову зацькував українського чемпіона. Де Оскар?

Редкач затролив Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Битва поза рингом триває. Іван Редкач, який славиться хейтерством Усіка та Ломаченко, не дає спокою українським боксерам.

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Новий удар Редкач завдав Алескандру Усику у Twitter. До свого посту він прикріпив 3 фотографії чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі: у теробороні, у церковному одязі та з новою зачіскою. Редкач запитався підписом до посту:

"Я можу дати цьому клоуну Оскар?"

Іван Редкач, попри те, що не в Україні, показує свою підтримку рідній країні.

Але дати спокій Олександру Усику, як бачимо, він не може. Редкач чіпляється до всього що стосуэться українського чемпіона, навіть до іміджу.

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Редкачу може дати відсіч дружина Усика. Щоправда, Катерина, на відміну від одіозного боксера, зосереджена на інформаційній війні проти Росії, а не проти інших українців