Хейтер Усика снова затроллил украинского чемпиона. Где Оскар?

Редкач затроллил Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Битва вне ринга продолжается. Иван Редкач, который славится хейтерством Усика и Ломаченко, не оставляет в покое украинских боксеров.

Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Новый удар Редкач нанес Алескандру Усику на своей страничке в Twitter. К своему посту он прикрепил 3 фотографии чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе: в теробороне, в церковном одеянии и с новой прической. Редкач задался вопросом в подписи к посту:

"Я могу дать этому клоуну Оскар?"

Иван Редкач, несмотря на то, что находится не в Украине, показывает свою поддержку родной стране.

Но оставить в покое Александра Усика, как видим, он не может. Редкач цепляется ко всему по отношению к украинскому чемпиону, даже к имиджу.

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Достойный ответ Редкачу может дать жена Усика. Правда Екатерина, в отличии от одиозного боксера, сосредоточена на информационной войне против России, а не против других украинцев.