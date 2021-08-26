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Хабіб збожеволів? Як можна відмовитися від такої краси!

Олександр Трикіша
26 серпня, 18:56
Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов недавно заявив, що ринг-герлз – саме непотрібне в єдиноборствах

Дарина Шовкопляс відреагувала на заяву Нурмагомедова / Фото: Getty Images, Instagram

Колишньому чемпіонові UFC вже прилетіла відповідь від американського бійця Кевін Лі, а ще за дівчат в бікіні заступилася керівник колективу професійних ринг-герлз Project Hollywood Дарина Шовкопляс.

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"Ми ж всі розуміємо, що ММА або бокс – це досить жорстокі види спорту. А коли ти довго дивишся на одну жорстокість, в якийсь момент настає перенасичення.

Глядачам потрібно відволікатися. Це елемент шоу, адже турнір з єдиноборств – це вже сам по собі шоу зараз", – сказала Шовкопляс life.ru.

Ви тільки подивіться на фото Дарини з її сторінки в Instagram . Ну хіба можна відмовитися від такої краси?

А перед цим Нурмагомедов потрапив в скандал через Афганістан. Боєць не захотів коментувати ситуацію в країні, через що нарвався на критику.

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