Хабиб сошел с ума? Как можно отказаться от такой красоты!

Дарья Шовкопляс отреагировала на заявление Нурмагомедова / Фото: Getty Images, Instagram
Бывшему чемпиону UFC уже прилетел ответ от американского бойца Кевин Ли, а еще за девушек в бикини заступилась руководитель коллектива профессиональных ринг-герлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс.
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"Мы же все понимаем, что ММА или бокс – это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение.
Зрителям нужно отвлекаться. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам – это уже само по себе шоу сейчас", – сказала Шовкопляс life.ru.
Вы только посмотрите на фото Дарьи из ее страницы в Instagram. Ну разве можно отказаться от такой красоты?
А перед этим Нурмагомедов попал в скандал из-за Афганистана. Боец не захотел комментировать ситуациюв стране, из-за чего нарвался на критику.
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