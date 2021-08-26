Хабиб сошел с ума? Как можно отказаться от такой красоты!

Дарья Шовкопляс отреагировала на заявление Нурмагомедова / Фото: Getty Images, Instagram

Бывшему чемпиону UFC уже прилетел ответ от американского бойца Кевин Ли, а еще за девушек в бикини заступилась руководитель коллектива профессиональных ринг-герлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс.

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"Мы же все понимаем, что ММА или бокс – это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам – это уже само по себе шоу сейчас", – сказала Шовкопляс life.ru.

Вы только посмотрите на фото Дарьи из ее страницы в Instagram. Ну разве можно отказаться от такой красоты?

А перед этим Нурмагомедов попал в скандал из-за Афганистана. Боец не захотел комментировать ситуациюв стране, из-за чего нарвался на критику.

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