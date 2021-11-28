Хабіб переживає за Васю. Росіянин звернувся до українського боксера

Василь Ломаченко і Хабіб Нурмагомедов / Фото: Колаж: Сьогодні

Бій Ломаченко – Комі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку. І українець продовжує підготовку до поєдинку.

У соцмережах Василь розмістив відео, присвячене майбутньому поєдинку. На нього відреагував колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов.

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"Удачі тобі, легендо, вболіваємо і переживаємо", – написав у коментарях Хабіб.

До речі, Жан Беленюк вважає, що незабаром Василь Ломаченко може повернути собі чемпіонські пояси. Українцю буде легше домовитись із новим чемпіоном Джорджем Камбососом.

Раніше були оголошено гонорари боксерів. Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника. Заробіток обох боксерів може зрости, залежно від телепродажів.

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У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу українському боксерові. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00.

Нагадаємо також, що Нурмагомедов розпочинав свій шлях у змішаних єдиноборствах в Україні. Він міг виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали паспорт.