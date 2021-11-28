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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
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Хабиб переживает за Васю. Россиянин обратился к украинском боксеру

Любомир Луканюк
28 ноября, 22:39
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Василию Ломаченко перед поединком с Ричардом Комми

Василий Ломаченко и Хабиб Нурмагомедов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. И украинец продолжает подготовку к поединку.

В соцсетях Василий разместил видео посвященное предстоящему поединку. На него отреагировал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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"Удачи тебе, легенда, болеем и переживаем", – написал в комментариях Хабиб.

Кстати, Жан Беленюк считает, что вскоре Василий Ломаченко может вернуть себе чемпионские пояса. Украинцу будет легче договориться с новым чемпионом Джорджом Камбососом.

Ранее были объявлены гонорары боксеров. Ломаченко получит в три раза больше своего африканского соперника. Заработок обоих боксеров может возрасти в зависимости от телепродаж.

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В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение украинскому боксеру. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00.

Напомним также, что Нурмагомедов начинал свой путь в смешанных единоборствах в Украине. Он мог выступать под сине-желтым флагом, но Хабибу не дали украинский паспорт.