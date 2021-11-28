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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Тепер пояси буде легше повернути до України! Беленюк оцінив перемогу Камбососа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 листопада, 18:31
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Український борець не розуміє, чому експерти недооцінили Джорджа. Беленюк упевнений, що новий чемпіон зможе домовитися про бій із Василем Ломаченком
Беленюк радий, що переміг Камбосос
Беленюк радий, що переміг Камбосос

Сенсація сьогодні пролунала у світі боксу. Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса та зібрав колекцію з чемпіонських поясів за версіями WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Хоча, наприклад, олімпійський чемпіон Токіо-2020 борець Жан Беленюк не вважає результат поєдинку несподіваним. Жан пояснив все в Instagram.

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"Вперше побачив Камбососа в андеркарті бою між Сашком Усиком та Дереком Чісорою. Його суперником був британець Лі Селбі, цей поєдинок давав йому можливість вийти на бій за чемпіонський пояс.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу
Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Мені дуже запам'ятався тоді цей хлопець! Не скажу, що прям сильно знаюся на технічних аспектах боксу, але його концентрація, "спортивна агресія" і манера вести бій, мені дуже сподобалися. Я спілкувався з багатьма боксерами, які не вірили в те, що той може перемогти Лопеса, не давали йому жодного шансу... Для мене це було дивно, адже відчував у ньому потенціал! Але сперечатися із професіоналами своєї справи не став...

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос
Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

А сьогодні вночі Камбосос переміг Лопеса рішенням суддів. Я цьому дуже радий! По-перше, він справді гідний, тепер розумію, що можу іноді посперечатися на тему боксу навіть із боксерами! По-друге, сподіваюся, що домовитися з ним у нашого Васі Ломаченка буде простіше! А там, дай Боже, всі пояси поїдуть до України", – написав Беленюк.

Нагадаємо, Теофімо Лопес не має права на реванш із Камбососом. А отже, Василь Ломаченко може спокійно домовлятися про поєдинок з новим чемпіоном.

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