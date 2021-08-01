Грузинських дзюдоїстів вигнали з Олімпіади-2020: що сталося в Токіо

Імена порушників дисципліни поки не називаються, але вони вже покинули Японію. При цьому чотири свої медалі з п'яти на Олімпійських іграх Грузія взяла саме в дзюдо

Грузинський дзюдоїст Лаша Шавдатуашвілі / Фото: Reuters

Двох дзюдоїстів з Грузії вигнали з Олімпіади-2020 в Токіо через порушення коронавірусних протоколів. Про це пише агентство Kyodo з посиланням на НОК Грузії. Раніше ми повідомляли, що учасника Ігор покарали за втечу з Олімпійського селища вперше з офіційного відкриття 23 липня.

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Спортсмени, чиї імена не називаються, покинули олімпійське селище для огляду визначних пам'яток столиці Японії.

Вечірній Токіо / Фото: Reuters

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Раніше повідомлялося, що срібні призери Олімпійських ігор-2020 з дзюдо з Грузії Важа Маргвелашвілі і Лаша Шавдатуашвілі були помічені біля Токійської телевежі. Але офіційно ця інформація не підтверджувалася.



Лаша Шавдатуашвілі/Фото Reuters

Збірна Грузії на Олімпіаді-2020 поки завоювала чотири медалі в дзюдо: "золото" Лаші Бекаурі і три "срібла" – Важа Маргвелашвілі, Гурам Тушишвілі, Лаша Шавдатуашвілі.

Раніше людина з коронавірусом вперше виступила на Олімпіаді. Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь у змаганнях.

Також ми повідомляли, що трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли.