Грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020: что случилось в Токио

Имена нарушителей дисциплины пока не называются, но они уже покинули Японию. При этом четыре свои медали из пяти на Олимпийских играх Грузия взяла именно в дзюдо

Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили / Фото: Reuters

Двоих дзюдоистов из Грузии изгнали с Олимпиады-2020 в Токио из-за нарушения коронавирусных протоколов. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на НОК Грузии. Ранее мы сообщали, что участника Игр наказали за побег из Олимпийской деревни впервые с официального открытия 23 июля.

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Спортсмены, чьи имена не называются, покинули олимпийскую деревню для осмотра достопримечательностей столицы Японии.

Вечерний Токио / Фото: Reuters

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Ранее сообщалось, что серебряные призеры Олимпийских игр-2020 по дзюдо из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили были замечены у Токийской телебашни. Но официально эта информация не подтверждалась.



Лаша Шавдатуашвили/Фото Reuters

Сборная Грузии на Олимпиаде-2020 пока завоевала четыре медали в дзюдо: золото Лаши Бекаури и три серебра – Важа Маргвелашвили, Гурам Тушишвили, Лаша Шавдатуашвили.

Ранее человек с коронавирусом впервые выступил на Олимпиаде. Нидерландский гребец Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус уже после того, как принял участие в соревнованиях.

Также мы сообщали, что троих украинцев выгоняют с Олимпиады из-за допинга, который не нашли.