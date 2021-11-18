Головне, щоб не наврочив. Галліані назвав сильні сторони Шевченка

Галліані з оптимізмом дивиться на тренерську кар'єру Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній віце-президент Мілана, а нині генеральний директор Монці Адріано Галліані, поділився своєю думкою про розвиток тренерської кар'єри свого улюбленця в Італії.

Читайте також: Миколенко та Зінченко у Дженоа не буде: Шевченко назвав причину

Реклама

Для досягнення результату Шева має всі складові успіху, а умови для роботи в Дженоа просто чудові, вважає авторитетний функціонер.

"Сподіваюся, добре виступивши зі своєю національною командою, він також зможе дати добрий результат у Дженоа. Шевченко розумний, він самовідданий, він все знає, у нього немає нестачі в умовах для досягнення добрих результатів", – цитує Галліані TUTTOmercatoWEB.

Раніше Галліані стверджував, що досягти успіху в Серії А Шеві допоможе Мауро Тассотті – його помічник зі збірної України.

Реклама

Нагадаємо, що Андрій Шевченко 7 листопада очолив Дженоа, підписавши контракт до літа 2024 року. Зарплата українського фахівця у генуезькому клубі становить 1,8 млн євро на рік.

Після 12 турів "грифони" посідають 17 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши дев'ять очок.

Реклама

Виправити ситуацію Шевченко має намір вже найближчої неділі, коли Дженоа зустрінеться з Ромою, командою свого колишнього тренера з Челсі Жозе Моурінью.

Читайте також: