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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Головне, щоб не наврочив. Галліані назвав сильні сторони Шевченка

Сергій Шаховець
18 листопада, 09:28
Для успішної роботи в Дженоа екс-наставник збірної України має все, впевнений його колишній бос Адріано Галліані

Галліані з оптимізмом дивиться на тренерську кар'єру Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній віце-президент Мілана, а нині генеральний директор Монці Адріано Галліані, поділився своєю думкою про розвиток тренерської кар'єри свого улюбленця в Італії.

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Для досягнення результату Шева має всі складові успіху, а умови для роботи в Дженоа просто чудові, вважає авторитетний функціонер.

"Сподіваюся, добре виступивши зі своєю національною командою, він також зможе дати добрий результат у Дженоа.

Шевченко розумний, він самовідданий, він все знає, у нього немає нестачі в умовах для досягнення добрих результатів", – цитує Галліані TUTTOmercatoWEB.

Раніше Галліані стверджував, що досягти успіху в Серії А Шеві допоможе Мауро Тассотті – його помічник зі збірної України.

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Нагадаємо, що Андрій Шевченко 7 листопада очолив Дженоа, підписавши контракт до літа 2024 року. Зарплата українського фахівця у генуезькому клубі становить 1,8 млн євро на рік.

Після 12 турів "грифони" посідають 17 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши дев'ять очок.

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Виправити ситуацію Шевченко має намір вже найближчої неділі, коли Дженоа зустрінеться з Ромою, командою свого колишнього тренера з Челсі Жозе Моурінью.

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