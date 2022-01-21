Головна надія України на Олімпіаді-2022 зганьбилася на Кубку світу

Юлія Джима далеко від своєї кращої форми / Фото: biathlon.com.ua

Одна з найголовніших надій України на Олімпіаді-2022 Юлія Джима повністю провалила гонку. Цікаво, що саме сьогодні оголосили склад на Ігри до Пекіна

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"Зараз я розумію, що за високі місця можуть боротися Джима та естафети ще є", – зізнавався нещодавно президент ФБУ Володимир Бринзак.

Але поки що результати Джими не радують. У сьогоднішніх перегонах вона допустила сім промахів і прийшла до фінішу лише 80-ю.

Індивідуальні перегони. Жінки

1. Жюстін Бреза (0+0+1+0) – 42:20,6

2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +51,1

3. Мона Брурссон (0+0+1+1) + 1:37,2

...

32. Ірина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0

37. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0

80. Юлія Джима (0+2+2+3) +8:26,1

Раніше лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний розповів, що заважає боротися за високі місця.