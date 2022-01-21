Главная надежда Украины на Олимпиаде-2022 опозорилась на Кубке мира

Юлия Джима далека от своей лучшей формы / Фото: biathlon.com.ua
Одна из главных надежд Украины на Олимпиаде-2022 Юлия Джима полностью провалила гонку. Примечательно, что как раз сегодня огласили состав на Игры в Пекин.
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"Сейчас я понимаю, что за высокие места могут бороться Джима и эстафеты еще есть", – признавался недавно президент ФБУ Владимир Брынзак.
Но пока результаты Джимы не радуют. В сегодняшней гонке она допустила семь промахов и пришла к финишу лишь 80-й.
Индивидуальная гонка. Женщины
- 1. Жюстин Бреза (0+0+1+0) – 42:20,6
- 2. Жюлья Симон (0+0+1+1) +51,1
- 3. Мона Брурссон (0+0+1+1) + 1:37,2
- ...
- 32. Ирина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0
- 37. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0
- 80. Юлия Джима (0+2+2+3) +8:26,1
Ранее лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, что мешает бороться за высокие места.