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Главная надежда Украины на Олимпиаде-2022 опозорилась на Кубке мира

Александр Трикиша
21 января, 18:14
Сегодня на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла женская индивидуальная гонка. Украинки снова оказались далеко от пьедестала

Юлия Джима далека от своей лучшей формы / Фото: biathlon.com.ua

Одна из главных надежд Украины на Олимпиаде-2022 Юлия Джима полностью провалила гонку. Примечательно, что как раз сегодня огласили состав на Игры в Пекин.

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"Сейчас я понимаю, что за высокие места могут бороться Джима и эстафеты еще есть", – признавался недавно президент ФБУ Владимир Брынзак.

Но пока результаты Джимы не радуют. В сегодняшней гонке она допустила семь промахов и пришла к финишу лишь 80-й.

Индивидуальная гонка. Женщины

  • 1. Жюстин Бреза (0+0+1+0) – 42:20,6
  • 2. Жюлья Симон (0+0+1+1) +51,1
  • 3. Мона Брурссон (0+0+1+1) + 1:37,2
  • ...
  • 32. Ирина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0
  • 37. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0
  • 80. Юлия Джима (0+2+2+3) +8:26,1

Ранее лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, что мешает бороться за высокие места.