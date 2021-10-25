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Шахтар --
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Динамо --
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Олександрія --
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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Гіганта з ММА несподівано нокаутували ляпасом

Любомир Луканюк
25 жовтня, 22:51
У Польщі пройшов турнір з ляпасів Punchdown, де глядачі в одному бою побачили нокдаун і нокаут

Зулузиньо важить 180 кг / Фото: Instagram

Боєць змішаних єдиноборств Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів Punchdown в Польщі. Його суперником був поляк Кароль Філасіньскі.

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Зулузіньо відправив суперника в нокдаун.

Але ударом у відповідь був нокаутований.

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На рахунку 43-річного Зулузіньо 14 перемог і 10 поразок в ММА. Його вага становить близько 180 кг, а зріст – 2 м.

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Раніше ми писали, що наставник німецької дзюдоїстки на Іграх в Токіо спочатку як слід потрусив спортсменку, а потім дав Мартіні Трайдос два дзвінкі ляпаси.

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