Гіганта з ММА несподівано нокаутували ляпасом

Зулузиньо важить 180 кг / Фото: Instagram

Боєць змішаних єдиноборств Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів Punchdown в Польщі. Його суперником був поляк Кароль Філасіньскі.

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Зулузіньо відправив суперника в нокдаун.

Але ударом у відповідь був нокаутований.

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На рахунку 43-річного Зулузіньо 14 перемог і 10 поразок в ММА. Його вага становить близько 180 кг, а зріст – 2 м.

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Раніше ми писали, що наставник німецької дзюдоїстки на Іграх в Токіо спочатку як слід потрусив спортсменку, а потім дав Мартіні Трайдос два дзвінкі ляпаси.