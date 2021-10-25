27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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Бенфика --
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2 ноября 22:00
Ювентус --
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Милан --
Порту --
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Реал --
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Гиганта из ММА неожиданно нокаутировали пощечиной

Любомир Луканюк
25 октября, 22:51
В Польше прошел турнир по пощечинам Punchdown, где зрители в одном бою увидели нокдаун и нокаут

Зулузиньо весит 180 кг / Фото: Instagram

Боец смешанных единоборств Зулузиньо принял участие в турнире по пощечинам Punchdown в Польше. Его соперником был поляк Кароль Филасиньски.

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Зулузиньо отправил противника в нокдаун.

Но ответным ударом был нокаутирован.

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На счету 43-летнего Зулузиньо 14 побед и 10 поражений в ММА. Его вес составляет порядка 180 кг, а рост – 2 м.

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Ранее мы писали, что наставник немецкой дзюдоистки на Играх в Токио сначала как следует потрусил спортсменку, а затем отвесил Мартине Трайдос две звонкие пощечины.

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