Гиганта из ММА неожиданно нокаутировали пощечиной

Зулузиньо весит 180 кг / Фото: Instagram

Боец смешанных единоборств Зулузиньо принял участие в турнире по пощечинам Punchdown в Польше. Его соперником был поляк Кароль Филасиньски.

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Зулузиньо отправил противника в нокдаун.

Но ответным ударом был нокаутирован.

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На счету 43-летнего Зулузиньо 14 побед и 10 поражений в ММА. Его вес составляет порядка 180 кг, а рост – 2 м.

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Ранее мы писали, что наставник немецкой дзюдоистки на Играх в Токио сначала как следует потрусил спортсменку, а затем отвесил Мартине Трайдос две звонкие пощечины.