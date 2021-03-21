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Били до посинения и целовались: в финале чемпионата по пощечинам поляк навалял россиянину

21 марта, 09:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спорт для тех, кто хорошо держит удар

В Польше прошел знаменитый турнир по пощечинам Punchdown 3. Суть соревнования заключается в том, кто сильнее и точнее даст своему оппоненту пощечину. Лучшего определяют судьи, если, конечно, участники турнира не теряют сознание от очередной оплеухи.

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Победителем турнира во второй раз подряд стал местный "спортсмен" Давид Залевски, победивший в финале россиянина Василия Камоцкого, который стал известным после вирусного видео, на котором Василий уничтожает соперника в несколько раз меньше него.

В финале повторить свой подвиг ему не удалось. После трех раундов судьи так и не смогли отдать победу кому-то из спортсменов, поэтому было проведено еще два овертайма, по итогам которых победу отдали Залевски. Вы только посмотрите, как выглядит лицо победителя!

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В андеркарте главного боя прошло сражение двух девушек. Моника "Эсмеральда" Годлевская победила Анастасию Яндальцеву, после чего девушки слились в жарком поцелуе.

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чемпионат пощечина

Источник: Сегодня|Спорт

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